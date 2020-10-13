FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 13:49
0
Печать

К «Ночи искусств» выпустят линейку духов. Замминистра культуры объяснил это желанием «подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте»

К Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября, в Москве выпустят коллекцию духов «Атмосфера искусства». Так, например, можно будет благоухать «Репетицией оркестра» (в описании говорится, что это аромат старой деревянной мебели с нотами мускатного ореха, пряностей и цветов), «Немым кино» (цветочный аромат с нотами дерева, старой пленки, лимонада, ванили и мяты) или «Зодчеством» (древесный аромат, дополненный мхом, чабрецом и ладаном). Также есть ароматы «Поэтический вечер», «Театральная гримерная», «Мастерская скульптора» и «Плэнер».

«Работая над этой линейкой ароматов, мы хотели не просто рассказать аудитории о разных видах искусства, но и подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте», — цитирует ТАСС замминистра культуры Максима Ксензова со ссылкой на пресс-службу портала «Культура.РФ», который занимается проектом.

Духи будут продаваться с 19 октября по 16 ноября, изготовлены они, судя по сайту онлайн-магазина, американским брендом, а заказать их из-за пределов Москвы можно будет онлайн с доставкой. Сама «Ночь искусств» в этом году планируется в очном формате.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний