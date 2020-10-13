К «Ночи искусств» выпустят линейку духов. Замминистра культуры объяснил это желанием «подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте»

К Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября, в Москве выпустят коллекцию духов «Атмосфера искусства». Так, например, можно будет благоухать «Репетицией оркестра» (в описании говорится, что это аромат старой деревянной мебели с нотами мускатного ореха, пряностей и цветов), «Немым кино» (цветочный аромат с нотами дерева, старой пленки, лимонада, ванили и мяты) или «Зодчеством» (древесный аромат, дополненный мхом, чабрецом и ладаном). Также есть ароматы «Поэтический вечер», «Театральная гримерная», «Мастерская скульптора» и «Плэнер».

«Работая над этой линейкой ароматов, мы хотели не просто рассказать аудитории о разных видах искусства, но и подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте», — цитирует ТАСС замминистра культуры Максима Ксензова со ссылкой на пресс-службу портала «Культура.РФ», который занимается проектом.



Духи будут продаваться с 19 октября по 16 ноября, изготовлены они, судя по сайту онлайн-магазина, американским брендом, а заказать их из-за пределов Москвы можно будет онлайн с доставкой. Сама «Ночь искусств» в этом году планируется в очном формате.

