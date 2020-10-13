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13.10.2020 13:28
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Новосибирский полицейский признался в убийстве своей трансгендерной девушки и показал, где спрятал труп

20-летний сотрудник ППС из Новосибирска Денис К. признался в убийстве своей трансгендерной девушки Виктории Басаковской, Николая Басаковского по паспорту. Полицейский активно участвовал в поисках своей пассии, изображая обеспокоенность. Подробности 13 октября сообщает городской портал НГС.

Убийство произошло утром 5 октября дома у подозреваемого в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области.

— Подозреваемый в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Погибшая 24-летняя Виктория не успела сменить пол в паспорте, поэтому следователи говорят о ней как о мужчине. По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемый сам сообщил о пропаже Виктории в полицию и активно участвовал в её поисках.

В итоге патрульного разоблачили коллеги, а вскоре он признался в убийстве и показал место, в котором спрятал тело. Викторию он оставил в 700 метрах от Бурмистрово. На покойной остались следы удушения. Предварительный мотив — ревность.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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