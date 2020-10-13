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13.10.2020 12:59
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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя прививаться их вакциной от коронавируса

Разработчики вакцины от подведомственного Роспотребнадзору Центра «Вектор» опубликовали список противопоказаний для прививки. В нем больные, беременные и дети.

Вакцина от «Вектора», регистрация которой ожидается со дня на день, противопоказана людям с тяжелыми формами аллергии, больным ОРВИ и тем, чья хроническая болезнь находится в стадии обострения. При легких формах простуды вакцинация возможна, но только при отсутствии температуры. Также в списке противопоказаний, приведенном ТАСС, — гиперчувствительность к компонентам препарата и осложнения после первой инъекции вакцины.

Также нельзя прививаться беременным и кормящим женщинам, людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями. Несовершеннолетним прививка тоже противопоказана — данные об эффективности и безопасности препарата для детей отсутствуют.

Клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Ожидаемая дата регистрации — 15 октября. Когда она будет доступна населению, пока не сообщается.

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Комментарии (3)

262236151
Роспотребнадзор, на всякий случай, хитрыми оговорками снял с себя ответственность за последствия.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Когда она будет доступна населению пока не сообщается.

всё остальное - вата
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