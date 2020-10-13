Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя прививаться их вакциной от коронавируса
Разработчики вакцины от подведомственного Роспотребнадзору Центра «Вектор» опубликовали список противопоказаний для прививки. В нем больные, беременные и дети.
Вакцина от «Вектора», регистрация которой ожидается со дня на день, противопоказана людям с тяжелыми формами аллергии, больным ОРВИ и тем, чья хроническая болезнь находится в стадии обострения. При легких формах простуды вакцинация возможна, но только при отсутствии температуры. Также в списке противопоказаний, приведенном ТАСС, — гиперчувствительность к компонентам препарата и осложнения после первой инъекции вакцины.
Также нельзя прививаться беременным и кормящим женщинам, людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями. Несовершеннолетним прививка тоже противопоказана — данные об эффективности и безопасности препарата для детей отсутствуют.
Клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Ожидаемая дата регистрации — 15 октября. Когда она будет доступна населению, пока не сообщается.