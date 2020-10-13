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13.10.2020 11:32
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Жительница Псковской области судится с Минобороны в попытке получить положенное за смерть мужа в Сирии

Вдова десантника Николая Григорова пытается взыскать чуть больше 120 тысяч рублей за орден, которым ее супруга наградили посмертно. Прецеденты, слова Шойгу и Путина не помогают.

О судебной тяжбе 13 октября пишет «Коммерсантъ». Григорова рассчитывала на выплату, которая полагается военнослужащему за орден Мужества — пять ежемесячных окладов. Однако ей было отказано под предлогом того, что деньги получить может только сам награжденный, а его семье в случае смерти военнослужащего выплаты не положены.

Аналогичные иски вдовы подавали в Чите и там им удалось договориться с Минобороны. С критикой в адрес подчиненных по этому вопросу выступал и министр Шойгу, позже в обсуждение включился Владимир Путин. Результатом стала поправка в закон, четко определяющая порядок выплат в случае смерти награжденного.

Суд отказал псковской вдове и после поправки, на этот раз потому, что закон не имеет обратной силы. Представители Григоровой готовят жалобу в Псковский областной суд.

Григоров служил в Сирии в 2018 году. Он разбился на самолете Ан-26 при промежуточной посадке на базе Хмеймим, вместе с ним погибли 39 военнослужащих. По официальной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность, военные же говорили, что самолет использовался практически как такси и был сильно изношен.

С летчиками прощались на военном аэродроме Левашово под Петербургом.

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Комментарии (5)

lamer
Выплатят. Вот только по судам побегать придется.
USSR_forever
ну это как раз для тех, кто думает, что воюя, его семья потом будет обеспечена.... шиш вам, сидите дома и не воюйте... даёшь мир во всём мире!
Вотоночё
Жадность минобороны не удивляет.
Меркантильность членов семей в/с тоже.
Риторический вопрос к налогоплательщикам, кому нужны эти заграничные военные авантюры?
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