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12.10.2020 18:47
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Беглов: 2021 год пройдет в Петербурге под эгидой борьбы с коронавирусом

Губернатор Александр Беглов рассказал, что у петербуржцев не получится забыть о пандемии в 2021 году. Он также будет посвящен борьбе с эпидемией и её последствиями.

«Можно сказать, что значительная часть следующего года пройдет под эгидой борьбы с коронавирусом. В проекте бюджета 2021 года мы на пять миллиардов увеличили финансирование госпрограммы здравоохранения Санкт-Петербурга. Добавили деньги фонду ОМС. Зарезервировали средства на выплату врачам, на закупку тест-систем, лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19, — заявил глава города 12 октября в эфире «Радио России». — За три ближайших года город приобретет 310 новых машин скорой помощи».

По словам Беглова, экономика Петербурга выдержала первый удар пандемии, а собираемость налогов уже выше прошлогодней. И в следующем году восстановительный рост продолжится, но он будет не быстрым.

Напомним, что Москва уже потратила на борьбу с коронавирусом 213 млрд рублей. «Фонтанка» подсчитала, сколько это в бюджетах Петербурга, стадионах и лекарствах.

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Комментарии (9)

footballer13
Где ж мы так нагрешили-то?
yaprotiv
под эгидой имитации борьбы с коронавирусом
Cveta
Других болезней больше нет(
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