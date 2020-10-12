Беглов: 2021 год пройдет в Петербурге под эгидой борьбы с коронавирусом

Губернатор Александр Беглов рассказал, что у петербуржцев не получится забыть о пандемии в 2021 году. Он также будет посвящен борьбе с эпидемией и её последствиями.
«Можно сказать, что значительная часть следующего года пройдет под эгидой борьбы с коронавирусом. В проекте бюджета 2021 года мы на пять миллиардов увеличили финансирование госпрограммы здравоохранения Санкт-Петербурга. Добавили деньги фонду ОМС. Зарезервировали средства на выплату врачам, на закупку тест-систем, лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19, — заявил глава города 12 октября в эфире «Радио России». — За три ближайших года город приобретет 310 новых машин скорой помощи».
По словам Беглова, экономика Петербурга выдержала первый удар пандемии, а собираемость налогов уже выше прошлогодней. И в следующем году восстановительный рост продолжится, но он будет не быстрым.
Напомним, что Москва уже потратила на борьбу с коронавирусом 213 млрд рублей. «Фонтанка» подсчитала, сколько это в бюджетах Петербурга, стадионах и лекарствах.