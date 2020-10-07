Москва потратила на борьбу с коронавирусом 213 млрд рублей. «Фонтанка» подсчитала, сколько это в бюджетах Петербурга, стадионах и лекарствах

Правительство Москвы фактически потратило на борьбу с коронавирусом, включая медицинские мероприятия и поддержку бизнеса, более 213 млрд рублей. Об этом 7 октября мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.



Всего правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей, три четверти этой суммы власти успели потратить. Это примерно 7% от намеченного уровня доходов столичного бюджета в 2020 году — 2,8 трлн рублей.

Для сравнения: 213 млрд рублей — это треть доходов годового бюджета Петербурга, четыре стадиона на Крестовском, 7,6 млн полных курсов лечения новым лекарством от коронавируса «Арепливир». На эти деньги можно вылечить от COVID-19 примерно 1 млн тяжелых пациентов или 1,5 млн человек, у которых болезнь протекает в среднетяжелой форме, 12 раз помочь пострадавшему от пандемии петербургскому бизнесу, 14 раз подготовить к новому учебному году петербургские школы и вузы со всеми санитарными требованиями, а также 7 раз построить первый участок широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).