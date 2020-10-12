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12.10.2020 18:30
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Неисправный светофор замедлил движение поездов метро от «Удельной» до «Парнаса»

Поезда метро от станции «Удельная» до станции «Парнас» следуют с увеличенным временем хода вечером 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Комментируя происходящее, корреспонденту «Фонтанки» в подземке отметили, что затормозил составы неисправный светофор на конечной станции «Парнас».

На момент выхода заметки неисправность устранили.

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