Неизвестный набросился на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перед запланированной встречей с эмигрантами.



«На него [Михаила Саакашвили] набросился молодой человек в капюшоне. Он несколько раз ударил его по голове. Во время инцидента пострадали несколько человек», — сообщает 12 октября РИА Новости.



Греческой полиции пришлось вмешаться в ситуацию и использовать слезоточивый газ. ЧП не повлияло на проведение самой встречи.



Видео произошедшего позже попало в Сеть.