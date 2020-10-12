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12.10.2020 13:57
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На Саакашвили напали в Афинах. Полиции пришлось вмешаться и использовать слезоточивый газ

Неизвестный набросился на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перед запланированной встречей с эмигрантами.

«На него [Михаила Саакашвили] набросился молодой человек в капюшоне. Он несколько раз ударил его по голове. Во время инцидента пострадали несколько человек», — сообщает 12 октября РИА Новости.

Греческой полиции пришлось вмешаться в ситуацию и использовать слезоточивый газ. ЧП не повлияло на проведение самой встречи.

Видео произошедшего позже попало в Сеть.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины. Однако в 2016 году Саакашвили покинул все занимаемые должности и начал выступать против Порошенко. В 2017-м указом президента он был лишён гражданства Украины, а в феврале 2018 года Саакашвили был депортирован с территории страны и уехал в Нидерланды. Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, и 29 мая бывший президент Грузии снова приехал на Украину.

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Комментарии (6)

263816691
Галстук наверное украсть хотел. Ведь говорили же, что они у него вкусные.
Маэстро
И как он там оказался, при "закрытых границах"? Просочился?
Malyshev73
наемник работал по Саакашвили
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