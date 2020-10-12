Неудачливого предпринимателя задержали за поджог на Петергофском шоссе

Фаер-шоу устроил житель Красносельского района соседям вечером в воскресенье. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, он был под градусом.



Сообщение о пожаре во дворе дома 5 по Петергофскому шоссе поступило около восьми часов вечера. Полыхал «Фольксваген пассат», принадлежащий 45-летнему жителю дома. В результате возгорания машина имеет частичные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.



По подозрению в совершенном преступлении в полицию доставлен находившийся в состоянии алкогольного опьянения 55-летний сосед погорельца, который некоторое время назад вынужден был закрыть свое ИП из-за нерентабельности. Его доставили в полицию и ждут, пока он протрезвеет, чтобы объяснить свой поступок.

