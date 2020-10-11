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11.10.2020 14:36
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Путин: В большой политике вообще-то нет друзей и не должно быть

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике есть интересы государства и народа, а личные отношения могут навредить или помочь. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала «Россия 1» 11 октября.

«В большой политике вообще-то нет друзей и не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет человек, занимающийся политической деятельностью», — сказал Путин и отметил, что «это совсем не значит, что нельзя, или запрещено, или вредно иметь хорошие отношения с коллегами».

«Напротив, хорошие отношения всегда помогают в решении самых сложных проблем. И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу», — резюмировал президент.

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Комментарии (8)

victor_k
Потому что ты про[играл]л всё, что только можно.
Ты сделал врагом братскую Украину.
Ты попытался сделать другом вражескую эрдогановскую Турцию, которая теперь вертит тобой, как хочет - из-за твоего "Турецкого потока".
Ты - бездарь, у которого хватает мозгов только на расчёт сегодняшней прибыли от объёмов проданных нефти и газа и от сумм, на которые удалось прямо сейчас обобрать пенсионеров.
У тебя не хватает ни ума, ни образования спланировать завтрашний день страны и её будущее.
Двоечником был в школе - двоечником остался и в старости.
Antipode
В большой политике может быть и нет близких друзей, но друзья-миллиардеры вокруг обнуленного, занимающиеся бизнесом- это простите кто? Привычка за счет бюджета покрывать потери дружков- это простите как? Это наверно малая политика...
тат2007amg
Утром мажет бутерброд..
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