Путин: В большой политике вообще-то нет друзей и не должно быть

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике есть интересы государства и народа, а личные отношения могут навредить или помочь. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала «Россия 1» 11 октября.



«В большой политике вообще-то нет друзей и не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет человек, занимающийся политической деятельностью», — сказал Путин и отметил, что «это совсем не значит, что нельзя, или запрещено, или вредно иметь хорошие отношения с коллегами».

