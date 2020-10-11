Остался последний шанс выдвинуть своего номинанта премии «Фонтанки.ру». Кроме самих читателей, сделать это больше некому.

Остались считаные часы до окончания этапа отбора претендентов премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние». В воскресенье, 11 октября, ровно в 18:00 голосование на сайте https://award.fontanka.ru/ будет остановлено, а конкурсная комиссия начнет подсчет голосов.

Выдвижение номинантов премии продлилось почти месяц. С 14 сентября петербуржцы назвали более 10 тысяч компаний, заведений и проектов. Самое большое количество — за сутки до окончания этого этапа — было отмечено в номинациях «Сделано в Петербурге» и «Бар и ресторан»: больше 1700 у каждого.

Почти в каждой из десяти номинаций, где претендентов на получение премии выбирают сами петербуржцы, лидеры уже определились. Но на этапе выдвижения куда важнее не задавить соперников массой, а сколотить деятельную и сплоченную команду поддержки. Ведь задача сейчас — попасть в десятку самых популярных компаний, чтобы выйти в финал. Именно из ТОП-10 тех, кого за минувший месяц называли горожане, и будут составлены итоговые списки участников главного этапа голосования. На него будет отводиться времени даже больше, чем на выдвижение (с 19 октября по 30 ноября). Выполнив задачу-минимум, уже можно будет спокойно формировать масштабную и активную группу поддержки, которая и гарантирует номинанту победу в голосовании и главный приз — премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». На специальном сайте премии https://award.fontanka.ru/ любой может проголосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Система оценки такова, что чем больше сотрудников, клиентов и друзей компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее пройти в финал. Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут. А здесь компании могут скачать промоматериалы, чтобы активнее привлекать своих клиентов и друзей голосовать за себя. Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении; • «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты; • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах; • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации;