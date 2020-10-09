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09.10.2020 15:29
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У центра КТ в Сестрорецке снова очередь из скорых. Комздрав объяснил почему

Возле частного центра точной диагностики в Сестрорецке местные жители снова заметили очередь. Утром 9 октября она небольшая, но есть.

По словам читателей «Фонтанки», чуть меньше десяти машин было в очереди около 11 утра. Ближе к трем часам дня пробка там практически рассосалась, осталось 4 машины.

Фото: читатель «Фонтанки»

Об очередях у центра в 10 раз больше «Фонтанка» писала три дня назад. В ночные часы врачи с пациентами были вынуждены ждать по 4 часа. Первый раз скопление автомобилей медиков там засняли в конце сентября.

Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна

В комитете здравоохранения Петербурга объяснили, что в Сестрорецке КТ делают тем, кого везут на госпитализацию в «Зарю». Своего томографа там нет, и, по сути, центр выполняет функцию приемного отделения. Дальше в Репино едут пациенты в состоянии средней степени тяжести.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна

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Комментарии (3)

Я там эту очередь с весны наблюдаю каждый день. Редко когда меньше 5 машин бывает. Так что не надо ля ля, что это только теперь началось.
miaow
Что у них с СИЗами, почему на фото в Скорую лезет человек без защиты?
zoyd1
По словам губернатора город готов к новым цунами КОВИДа.....а тут очереди на КТ...надо еще подождать, понятное дело, и потом будут очереди в морг
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