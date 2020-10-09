У центра КТ в Сестрорецке снова очередь из скорых. Комздрав объяснил почему
Возле частного центра точной диагностики в Сестрорецке местные жители снова заметили очередь. Утром 9 октября она небольшая, но есть.
По словам читателей «Фонтанки», чуть меньше десяти машин было в очереди около 11 утра. Ближе к трем часам дня пробка там практически рассосалась, осталось 4 машины.
Об очередях у центра в 10 раз больше «Фонтанка» писала три дня назад. В ночные часы врачи с пациентами были вынуждены ждать по 4 часа. Первый раз скопление автомобилей медиков там засняли в конце сентября.
В комитете здравоохранения Петербурга объяснили, что в Сестрорецке КТ делают тем, кого везут на госпитализацию в «Зарю». Своего томографа там нет, и, по сути, центр выполняет функцию приемного отделения. Дальше в Репино едут пациенты в состоянии средней степени тяжести.