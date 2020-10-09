«Дома покупатели «горячие», а на улице — «холодные». В начале карантина выручка магазина автозапчастей даже увеличилась
«Фонтанка» продолжает расспрашивать участников проекта «Покупай у своих» о том, как малый бизнес справляется с большими проблемами, возникшими из-за коронавирусной пандемии. У владельца магазина автозапчастей, который в период самоизоляции работал только как пункт выдачи заказов, особых трудностей не возникло — более того, в самом начале пандемии ему удалось заработать даже немного больше.
«Выручка в месяц у меня всегда до 100 тысяч, — рассказывает Александр Первушин. — В апреле, когда были жесткие меры изоляции, выручка даже немного возросла, так как все ушли в Интернет, онлайн-покупки, а офлайн-магазины не работали под строгим запретом. В целом мы выдержали первую волну эпидемии COVID-19 и продолжаем работать. Так как мы квалифицируемся как микропредприятие с небольшим оборотом, то помощь правительства в форме целевых субсидий на оплату труда была тоже неплохой поддержкой. Если рассматривать модель нашего бизнеса, то мы предлагаем все автозапчасти через поисковую систему интернета с последующей доставкой запчастей со складов в наш офис-магазин и выдачей покупателям, и поэтому живые потоки прохожих, проходящие мимо наших дверей, это не совсем наши «горячие» покупатели, так как 90% запчастей доставляются к нам по заказам. Это обстоятельство помогло нам продолжать трудовую деятельность в пандемию, и мы получали и выполняли заказы по телефону и через Интернет, минимизируя или почти полностью исключая прямые контакты с покупателями и соблюдая все требования безопасности при выдаче или доставке заказов в руки».
По словам предпринимателя, с собственником помещения можно было договориться о снижении арендной ставки, которая составляет 11 000 руб. в месяц, но такой необходимости не возникло.
«Вторая волна пандемии коронавируса, конечно, снова неприятно ударит по всем без исключения работающим бизнесам, но надеемся все же на лучшее, — говорит Александр. — Нет смысла повторять все, что уже сказано в СМИ о мерах борьбы с вирусом или перегибах на местах в отдельных регионах. Бизнесу в любом случае придется выполнять условия, продиктованные правительством, и хочется верить, что это будут продуманные и взвешенные решения, чтобы бизнес выжил и приносил пользу согражданам и доход себе и государству».