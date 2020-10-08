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08.10.2020 23:53
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Развитие туризма может обойтись России более чем в 600 млрд. Правительство разработало план нацпроекта

Ростуризм разработал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», документ отправлен на согласование в правительство. Об этом 8 октября пишут «Ведомости».

По данным издания, в нацпроект входят три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Их реализация может обойтись в 620 млрд рублей до 2030 года, причем львиная часть средств уйдет на проект по созданию «турпродуктов» - 524,8 млрд.

В планах Ростуризма за 10 лет удвоить количество россиян, отдыхающих в санаториях и профилакториях (с 6,7 млн человек до 11,5 млн). В ведомстве также рассчитывают, что в шесть раз увеличится число городов с привлекательными для туристов центральными районами (сейчас их всего семь, считают чиновники).

Официально эти планы пока не комментируют — в пресс-службе Ростуризма и правительства отказались отвечать на запрос «Ведомостей». Источники издания уточнили, что нацпроекту еще предстоит пройти согласование в 15-ти ведомствах.

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