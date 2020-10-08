FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 21:17
0
Печать

Сборная России по футболу уступила шведам. В матче дебютировал Соболев, заменивший на поле Дзюбу

Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче шведской команде. Матч прошел 8 октября в Москве и завершился со счетом 1:2.

Счет в игре открыли гости — в первом тайме отличился Александер Исак. На 72-й минуте встречи второй мяч забросил Маттиас Юханссон. Отыграться могли в финале — гол удалось забить 23-летнему Александру Соболеву, который дебютировал за сборную. Форвард «Спартака» вышел на поле на 46-й минуте, заменив капитана национальной команды, нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний