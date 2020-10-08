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08.10.2020 11:20
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По дороге из Москвы в Петербург пропал бывший топ-менеджер «Газпром нефти»

Заведующего кафедрой московского вуза и бывшего топ-менеджера крупной российской компании разыскивают в Северной столице.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в отделение полиции Центрального района Петербурга обратилась горожанка, которая заявила о пропаже 47-летнего мужа.

По ее словам, около полуночи 3 октября он должен был прибыть поездом из Москвы в Петербург. Однако этого не произошло, а на связь он не выходит.

Обеспокоенная супруга рассказала, что пропавший работает заведующим одной из кафедр Финансового университета при Правительстве РФ. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе вуза, пообещав уточнить детали о том, когда его видели в последний раз.

Согласно данным открытых источников, в прошлом исчезнувший мужчина работал заместителем генерального директора ООО «Газпром нефть — Региональные продажи», входящее в структуру «Газпром нефть», а также занимал руководящую должность в компании «Сибур», в том числе был ответственным за открытие дочернего предприятия в Индии. В биографии заведующего кафедрой сказано, что он окончил Московский педагогический государственный университет, затем Академию внешней разведки.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

***_555
Бизнес-джеты в Европу проверили?
Samal_
затем Академию внешней разведки ©
Навальный в опасности!
Кровокрас
Когда исчезает менеджер газпрома, то вместе с ним исчезает миллиард долларов. Народная мудрость.
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