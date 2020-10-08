По дороге из Москвы в Петербург пропал бывший топ-менеджер «Газпром нефти»

Заведующего кафедрой московского вуза и бывшего топ-менеджера крупной российской компании разыскивают в Северной столице.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в отделение полиции Центрального района Петербурга обратилась горожанка, которая заявила о пропаже 47-летнего мужа.

По ее словам, около полуночи 3 октября он должен был прибыть поездом из Москвы в Петербург. Однако этого не произошло, а на связь он не выходит.

Обеспокоенная супруга рассказала, что пропавший работает заведующим одной из кафедр Финансового университета при Правительстве РФ. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе вуза, пообещав уточнить детали о том, когда его видели в последний раз.