Сбежавшего из колонии под Петербургом «серийного велосипедного вора» нашли
Сотрудники управления ФСИН региона нашли и вернули под свой надзор 33-летнего петербуржца Дмитрия. Его не было двое суток, и гулять свободно в ближайшем будущем он не выйдет.
О том, что мужчину удалось задержать, 7 октября сообщает пресс-служба УФСИН. Дмитрий сбежал два дня назад с рабочего места, которое находится за пределами колонии в Форносово. Где именно его обнаружили и чем он занимал себя на воле, в управлении не уточнили.
По факту самовольного оставления рабочего места возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы».
Дмитрий сидел за кражу велосипедов и самокатов, эпизодов было десятки, а срок заключения в колонии-поселении истекал в начале 2023 года. Скорее всего, место содержания беглеца будет изменено на колонию с более строгим режимом. В местах, подобных Форносово, осужденные содержатся без охраны, в часы подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах территории колонии. Они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.