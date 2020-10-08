Сбежавшего из колонии под Петербургом «серийного велосипедного вора» нашли

Сотрудники управления ФСИН региона нашли и вернули под свой надзор 33-летнего петербуржца Дмитрия. Его не было двое суток, и гулять свободно в ближайшем будущем он не выйдет.



О том, что мужчину удалось задержать, 7 октября сообщает пресс-служба УФСИН. Дмитрий сбежал два дня назад с рабочего места, которое находится за пределами колонии в Форносово. Где именно его обнаружили и чем он занимал себя на воле, в управлении не уточнили.



По факту самовольного оставления рабочего места возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы».

