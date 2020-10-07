В Петербурге появятся два новых завода. В выпуск медизделий и радиооборудования вложат 3 млрд рублей
В Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» появится два новых резидента ОЭЗ. Как сообщил 7 октября аппарат вице-губернатора Евгения Елина, компании «Ортоинвест» и «Альтерна» вложат 2,8 млрд рублей в выпуск медизделий и радиооборудования.
Оба потенциальных инвестора рассчитывают реализовать свои проекты на площадке «Новоорловская». Экспертный совет ОЭЗ одобрил их проекты.
ООО «Ортоинвест» хочет выпускать изделия для хирургии позвоночника, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, компоненты эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Потребителями продукции станут государственные учреждения здравоохранения и частные медицинские организации. Заявленный объем инвестиций — 2,2 млрд рублей. Это будут как собственные средства, так и заемное финансирование и субсидии. Инвестору требуется участок площадью 1,72 га для строительства объекта площадью 5,6 тыс. кв. м. Начало серийного выпуска продукции запланировано к 4-му году реализации проекта, выход на полную мощность — к 6-му году.
ООО «Альтерна» намерено к 2022 году возвести научно-производственный комплекс площадью 5 тыс. кв. м. Среди продукции — радиопоглощающие покрытия, экранированные комнаты, прецизионные системы позиционирования, контроллеры управления и синхронизации, измерительная СВЧ-электроника, программное обеспечение. Для реализации проекта компания запрашивает земельный участок площадью около 1 га. Объем инвестиций — 617 млн рублей. Среди потенциальных потребителей концерны «Алмаз-Антей», «Ростех», АО «Информационные спутниковые системы», «Ростелеком», операторы сотовой связи «МТС», «Мегафон» и другие.
На сегодняшний день на территории Особой экономической зоны Петербурга работает 56 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — 85,8 млрд рублей. До конца года в ОЭЗ может появиться как минимум еще два резидента.