Брюссель на месяц закрывает бары, общаться можно только с очень близкими людьми
Бельгия снова ужесточает меры по борьбе с коронавирусом в связи с ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей.
О новых ограничениях рассказали премьер-министр Александр Де Кроо и министр здравоохранения Франк Ванденбруке, пишет 7 октября Belgium Times.
«Ситуация тревожная и очень серьезная. Мы видим, что распространение вируса значительно ускоряется. Нам нужно как можно скорее остановить это ускорение», — подчеркнул Де Кроо.
По всей стране ограничили часы работы баров и кафе до 23:00, причём за столиком могут находиться не более 4 человек. Однако столица пошла на более жёсткие меры — в Брюсселе пабы и бары закроют 8 октября в 7:00 на месяц. Это касается также кафе и кафетериев при спортклубах, уточняет VRT.
Близкий круг общения — люди, которых вы обнимаете и целуете, — в Бельгии должен быть сокращён до трех на человека. На семьи, которые ведут одно хозяйство, это правило, однако, не распространяется.
На открытом воздухе рекомендуется собираться на больше четырёх. Хотя бы несколько дней в неделю власти рекомендуют работать удалённо.
За последние 7 дней в Бельгии, по данным властей, зарегистрировано 2 466 новых случаев заражения коронавирусом, это на 57% больше, чем за предыдущую неделю. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 134 291.