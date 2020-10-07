Брюссель на месяц закрывает бары, общаться можно только с очень близкими людьми

Бельгия снова ужесточает меры по борьбе с коронавирусом в связи с ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей.

О новых ограничениях рассказали премьер-министр Александр Де Кроо и министр здравоохранения Франк Ванденбруке, пишет 7 октября Belgium Times.

«Ситуация тревожная и очень серьезная. Мы видим, что распространение вируса значительно ускоряется. Нам нужно как можно скорее остановить это ускорение», — подчеркнул Де Кроо.

По всей стране ограничили часы работы баров и кафе до 23:00, причём за столиком могут находиться не более 4 человек. Однако столица пошла на более жёсткие меры — в Брюсселе пабы и бары закроют 8 октября в 7:00 на месяц. Это касается также кафе и кафетериев при спортклубах, уточняет VRT.