МИД: Россия предоставит "хронологию закулисных манипуляций" по делу Навального
МИД Россиии вечером 6 октября распространил заявление по поводу публикации ОЗХО своего отчета по итогам исследования биоматериалов оппозиционера Алексея Навального, заявив о том, что Россия предоставит "хронологию закулисных манипуляций" по делу о его якобы отравлении.
В МИДе считают, что эта "Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию"
Вслед за военными лабораториями ФРГ, Франции и Швеции "теперь еще и две назначенные Техсекретариатом ОЗХО лаборатории, которые, судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества», подтвердили наличие в биоматералах А.Навального неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы", сообщили в российском МИД. Последние, как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) химикатами», однако, в отличие от таковых не включены в эти списки.
"Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля. Также хотели бы напомнить, что все многочисленные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 г. властям Германии, Франции и Швеции, остаются пока без ответа и якобы все еще рассматриваются", говорится в заявлении.
Ранее 6 октября эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального не известным ранее типом «Новичка». «Результаты анализа, проведенного лабораториями ОЗХО, показывают, что г-н Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального имеют аналогичные структурные характеристики, как и токсичные химические вещества, относящиеся к спискам 1.A.14 и 1.A.15, включенными в приложения к Конвенции о запрете химоружия 1.А.14 и 1.А.15 на сессии ОЗХО в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не перечислен в Приложении по химическим веществам к Конвенции», — говорится в сообщении.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.