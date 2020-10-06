МИД: Россия предоставит "хронологию закулисных манипуляций" по делу Навального

МИД Россиии вечером 6 октября распространил заявление по поводу публикации ОЗХО своего отчета по итогам исследования биоматериалов оппозиционера Алексея Навального, заявив о том, что Россия предоставит "хронологию закулисных манипуляций" по делу о его якобы отравлении. В МИДе считают, что эта "Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию"

Вслед за военными лабораториями ФРГ, Франции и Швеции "теперь еще и две назначенные Техсекретариатом ОЗХО лаборатории, которые, судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества», подтвердили наличие в биоматералах А.Навального неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы", сообщили в российском МИД. Последние, как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) химикатами», однако, в отличие от таковых не включены в эти списки.

"Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля. Также хотели бы напомнить, что все многочисленные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 г. властям Германии, Франции и Швеции, остаются пока без ответа и якобы все еще рассматриваются", говорится в заявлении.

