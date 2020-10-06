«Тотальный диктант» дополнят семнадцатичасовым марафоном с лекциями и спектаклем

«Тотальный диктант» пройдет, помимо очного, в формате семнадцатичасового онлайн-марафона с лекциями филологов и спектаклем на космическую тему 17 октября. Об этом организаторы объявили в группе «ВКонтакте». В программу также войдут общение с гостями проекта и включения из разных точек мира.



Регистрация на «живые» площадки «Тотального диктанта» откроется 8 октября в 05.00. Такое время выбрано, потому что в акции участвуют жители всех часовых поясов. Те, кто хочет написать диктант дома от руки на фирменных бланках, должны будут приехать за ними в адреса пунктов выдачи с 12 по 16 октября. Список таких точек будет опубликован на странице проекта позже. Написать диктант получится и с компьютера: в таком случае участник подключится к онлайн-трансляции, а печатать текст будет в специальном окне на сайте диктанта.

