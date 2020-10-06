«Тотальный диктант» дополнят семнадцатичасовым марафоном с лекциями и спектаклем
«Тотальный диктант» пройдет, помимо очного, в формате семнадцатичасового онлайн-марафона с лекциями филологов и спектаклем на космическую тему 17 октября. Об этом организаторы объявили в группе «ВКонтакте». В программу также войдут общение с гостями проекта и включения из разных точек мира.
Регистрация на «живые» площадки «Тотального диктанта» откроется 8 октября в 05.00. Такое время выбрано, потому что в акции участвуют жители всех часовых поясов. Те, кто хочет написать диктант дома от руки на фирменных бланках, должны будут приехать за ними в адреса пунктов выдачи с 12 по 16 октября. Список таких точек будет опубликован на странице проекта позже. Написать диктант получится и с компьютера: в таком случае участник подключится к онлайн-трансляции, а печатать текст будет в специальном окне на сайте диктанта.
Организаторы предупреждают, что из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию вместимость площадок сократится. Точное количество свободных мест на разных точках получится узнать после открытия онлайн-регистрации. Известно, что в 2020 году список традиционных мест, где можно писать диктант вживую, пополнил и возглавил Главный штаб Эрмитажа. «Диктатором» — ведущим станет писатель, лауреат «Нацбеста» и автор текста этого года Андрей Геласимов. Он посвятит https://calendar.fontanka.ru/articles/8852 текст малоизвестным фактам из жизни Константина Циолковского.
О переносе «Тотального диктанта 2020» на осень стало известно в марте. Причиной стал коронавирус. Именно в этом году «столицей» акции был выбран Петербург.
Акция по проверке грамотности проводится с 2004 года. Авторами фрагментов, которые под диктовку писали участники, в прошлые сезоны становились Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, а в роли ведущих — «диктаторов» — побывали Михаил Боярский, Светлана Сурганова, рэпер Noize MC и многие другие.