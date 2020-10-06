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06.10.2020 10:58
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ФСБ задержала военного и его брата за передачу секретных данных Эстонии

Российский военнослужащий и его брат задержаны в Смоленске и Пскове сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за передачу секретных сведений спецслужбам Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 6 октября.

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — передает ТАСС сообщение ЦОС.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд арестовал обоих.

Санкция статьи о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.

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Комментарии (5)

Komarinsk2019
У Чапека есть рассказ "Графиня" :
"Но военные, знаете ли, в таких случаях — страшные педанты; если вы, к примеру, сообщили иностранным державам, что портянки наших пехотинцев сделаны из коленкора фирмы «Оберлендер», то предстанете за это перед дивизионным судом и схлопочете, по крайней мере, год заключения за государственную измену и шпионаж. И ничего не попишешь — на этом зиждется престиж военных властей."
ash364
И при этом захороненное ракетное топливо на Камчатке - это не секрет ;-)
260551481
Неужели выдали рецепт картофельного самогона мерзавцы?!
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