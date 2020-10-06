ФСБ задержала военного и его брата за передачу секретных данных Эстонии
Российский военнослужащий и его брат задержаны в Смоленске и Пскове сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за передачу секретных сведений спецслужбам Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 6 октября.
«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — передает ТАСС сообщение ЦОС.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд арестовал обоих.
Санкция статьи о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.