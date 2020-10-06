В Москве за сутки от COVID-19 умер 31 человек

В Москве за сутки 5 октября от COVID-19 умер 31 человек, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.



«В Москве за прошедшие сутки скончался 31 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших от COVID-19 в столице в начала пандемии достигло 5 401.