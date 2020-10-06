FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 00:27
0
Печать

В Москве за сутки от COVID-19 умер 31 человек

В Москве за сутки 5 октября от COVID-19 умер 31 человек, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве за прошедшие сутки скончался 31 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших от COVID-19 в столице в начала пандемии достигло 5 401.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний