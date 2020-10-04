Впервые с середины мая количество заболевших коронавирусом доросло до 10,5 тысяч. В Петербурге тоже рекорд близко

В 85 российских регионах коронавирусом заразились 10 499 человек. Из них почти 400 — в Петербурге.



Стремительный рост заразившихся коронавирусом отмечается в России 4 октября. По данным оперативного штаба, из 10499 случаев у 27,8 процента болезнь протекает без клинических проявлений.



В Петербурге 392 зараженных, этот показатель также близок к пиковым показателям первой волны заболевания. Максимум был в мае, тогда за сутки заразился 541 петербуржец. Всего в стране 1 215 001 случай заражения, в городе — 44 358.

