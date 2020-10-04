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04.10.2020 11:01
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Впервые с середины мая количество заболевших коронавирусом доросло до 10,5 тысяч. В Петербурге тоже рекорд близко

В 85 российских регионах коронавирусом заразились 10 499 человек. Из них почти 400 — в Петербурге.

Стремительный рост заразившихся коронавирусом отмечается в России 4 октября. По данным оперативного штаба, из 10499 случаев у 27,8 процента болезнь протекает без клинических проявлений.

В Петербурге 392 зараженных, этот показатель также близок к пиковым показателям первой волны заболевания. Максимум был в мае, тогда за сутки заразился 541 петербуржец. Всего в стране 1 215 001 случай заражения, в городе — 44 358.

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Комментарии (1)

260578211
Когда Беглов будет закрывать фудкорты в ТРК и кинотеатры, коек то уже почти не осталось.
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