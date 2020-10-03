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03.10.2020 16:37
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«На данный момент невозможно». Посол ЕС сообщил об отсутствии перспективы открытия границы для россиян

На данный момент невозможно говорить о перспективах открытия границ Евросоюза для российских граждан в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе», — отметил он в комментарии «Интерфаксу» 3 октября.

По его мнению, вряд ли границы будут открыты в ближайшее время. Он добавил, что к концу октября, возможно, ситуация будет яснее.

В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 9859 человек. В последний раз больше заболевших было 15 мая. Тогда зафиксировали 10 589 случаев заражения.

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Комментарии (1)

Pilat
А если мы на танках, да в противогазах, да до Берлина захотим прокатиться?
У нас там гражданина России насильно удерживают.
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