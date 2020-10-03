«На данный момент невозможно». Посол ЕС сообщил об отсутствии перспективы открытия границы для россиян

На данный момент невозможно говорить о перспективах открытия границ Евросоюза для российских граждан в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе», — отметил он в комментарии «Интерфаксу» 3 октября.

По его мнению, вряд ли границы будут открыты в ближайшее время. Он добавил, что к концу октября, возможно, ситуация будет яснее.