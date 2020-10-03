«Плачущий насильник» задержан в Петербурге. После нападения он попросил прощения

После нападения на женщину преступник оставил записку со словами покаяния и своими данными. Его задержали.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне днем в грузовой лифт жилого дома на улице Шостаковича вместе с 31-летней женщиной вошел неизвестный мужчина, доехал с ней до шестнадцатого этажа и совершил сексуальное насилие. Перед уходом он отдал потерпевшей бумагу с написанными именем и фамилией и записку о прощении в деревянной рамке.

Женщина позвонила в полицию. На проспекте Просвещения задержали 47-летнего петербуржца. Его данные совпали с указанными в записке.