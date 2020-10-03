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03.10.2020 14:11
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Укус Финского залива не зажил. «Фонтанка» показывает, что осталось от пляжа в Лисьем Носу

Полупрозрачные кабинки для переодевания привели в порядок, мощение — частично восстановят. У пляжа в Приморском районе Петербурга осталась главная проблема — хлипкий берег.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу, который порушил февральский шторм, за лето претерпел минимальные косметические изменения. «Постыдные» кабинки для переодевания затемнили, частично замостили разрушенные участки смотровой площадки и пешеходных дорожек. О дальнейших работах стороны — администрация Приморского района и подрядчик — еще пытаются договориться. Чиновники подумывают о проекте дополнительного берегоукрепления, но такие работы на всем протяжении петербургского побережья еще 4 года назад оценивались в миллиарды рублей.

Корреспондент «Фонтанки» побывал на пляже, наблюдал неутешительную картину: вода разрушила участок дорожки длиной около пяти метров в районе детской площадки. Кроме того, деформировалась и часть габионов (металлической сетки, которая удерживает камни) вдоль дорожки. Именно на этом участке вдоль берега отсутствуют заградительные гранитные булыжники-валуны, которые защищают остальную части пляжа. На момент визита на место уже начали завозить новую плитку для мощения.

Пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу «обкусал» февральский шторм, который нагнал на берег льдины. Но еще до окончательной потери презентабельного вида благоустройство вызывало вопросы и шутки. Например, из-за полупрозрачных кабинок для купальщиков. В них посетители ростом 1,55 м могли бы укрыться от лишних глаз только от пояса и выше из-за слишком большого зазора между стенкой и землей. Или из-за развернутых «спиной» к воде скамеек с видом на советский образчик здания общественного туалета.

В жизнь проект благоустройства воплощало ООО УК «Возрождение Торговый дом», который осенью 2019 года закрыл два контракта по объекту — на 39 и 17 млн рублей. На тот момент компания четко обозначила свою позицию: проделки шторма и льда гарантийным случаем не являются.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Тем не менее с того времени подрядчик частично признал разрушения гарантийными. «Их будем исправлять. Никаких претензий со стороны заказчика не было. Был составлен акт, и на сегодняшний день в нем отмечены работы в рамках гарантийных обязательств подрядчика и разрушения, признанные форс-мажором. В настоящее время компания должна отремонтировать 60 метров мощения и деревянный настил», — рассказали в компании.

Представитель подрядчика добавила, что после шторма без составления акта и по просьбе районных чиновников было исправлено то, что фирма на свое усмотрение сочла гарантийным случаем.

«Претензий со стороны заказчика не было. В том числе компания доработала кабинки. После осеннего шторма администрация направила нам акт на согласование работ по устранению новых разрушений в рамках гарантийных обязательств. Часть этих обязательств будет выполнена компанией, а часть признана форс-мажором», — говорят в «Возрождении».

Подрядчик подчеркнул, что разрушения, вызванные форс-мажором, могут быть «дополнительно исправлены, если со стороны администрации поступит соответствующий запрос». Точные сроки работ еще предстоит определить: с 24 сентября в течение 15 дней компания готовит ответ на полученный запрос и с заказчиком обозначает дедлайн.

В районной администрации, в свою очередь, «Фонтанке» сообщили, что претензионная работа с подрядной организацией ведется, в частности, по восстановлению порядка 20 метров порушенных габионов. «Были проведены комиссионные обследования пляжа после штормов, составлены акты о разрушениях. Официальная претензия направлена подрядчику, ведется работа по определению объемов работ», — добавили в пресс-службе.

По словам чиновников, положительные изменения претерпели не только кабинки. Были восстановлены деревянная декоративная облицовка уцелевших после шторма габионов, мощение смотровой площадки и дорожек тротуарной плиткой.

Ответ на запрос чиновники завершили обнадеживающей ноткой: администрацией Приморского района рассматривается вопрос разработки проекта по увеличению протяженности берегоукрепительной полосы. Это краеугольный камень, без которого восстановление благоустройства можно смело заносить в бюджет на каждый год. Смыв пляжа в Финский залив был предсказан, еще в феврале объясняли ученые «Фонтанке».

Оптимизм гаснет на размышлении о стоимости работ. В 2016 году расходы на берегоукрепительные работы залива в границах Петербурга оценивались в 2,5 млрд рублей. Специалисты предрекали: в противном случае город потеряет до 3,5 тысячи га.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Nafanka
Шторм для ПЛЯЖА Форс-мажор?!?!?! Не надо было бездумноо для распила денег деревья и кустарники вырубать - они хорошо берег держат! Нифигаси себе Администрация денег отмывает - сначала все вырубила, денег налогоплательщиков заплатила, потом ЭТОТ же берег начали укреплять и "благоустраивать" - денег заплатила, потом умышленно не включила в пункт гарантий шторм... не верю, что БЕСПЛАТНО... там лет за пять на шторме-восстановлении можно ещё один Крымский мост построить... И всё население за Буратин держат типа "два сольдо и два сольдо будет пять сольдо"... Контора, которая разрабатывала ПРОЕКТ и реализовывала его и не учла шторма - пусть идёт ограждения для газонов лепит и урны устанавливает... Или это чей-то "домашне-семейный" бизнес, что более похоже на истину... и... это... экспертиза согласовывала этот проект? Если хоть на одно предположение ответ "да" - гнать всех с постов и с занесением в Реестр недобросовестных поставщиков услуг.. и с запретом занимать роводящие посты... )))
teodor
И чиновники подумывают:))
Как обычно ,профессионалов нет одни делитанты!😂
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