FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 18:38
0
Печать

«Машина времени» отметит юбилей в Петербурге. Во второй раз

Если придется составлять топ старейших российских групп, несомненно, где-то в лидерах будет коллектив Андрея Макаревича. В прошлом году «Машина времени» отметила 50-летний юбилей. В Петербурге торжество закрепили двумя концертами, но поклонникам настолько все понравилось, что программу решили повторить. И вот 8 октября в БКЗ «Октябрьский» 51-летняя группа еще раз отметит 50 лет (6+).

Фото: mashina.ru/

Сейчас в составе «Машины» три человека — собственно, сам Андрей Макаревич, Александр Кутиков на басу и вокале, Валерий Ефремов на барабанах. Команда, которая вместе уже чуть более 40 лет.

Что до программы, то, как и в прошлом году, со сцены прозвучат все самые знаковые композиции: «Однажды мир прогнётся под нас», «Поворот», «Пока горит свеча», «Костер», «Марионетки» — да все и не упомнишь, настолько их много.

Петербургский концерт станет отправной точкой для гастрольного тура «Машины времени» — у музыкантов скопилось с десяток городов, которым они должны концерты, перенесенные из-за коронавируса. Остается надеяться, что со второго раза получится и отмен больше не будет.

Начало концерта в 19.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: mashina.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний