«Машина времени» отметит юбилей в Петербурге. Во второй раз

Если придется составлять топ старейших российских групп, несомненно, где-то в лидерах будет коллектив Андрея Макаревича. В прошлом году «Машина времени» отметила 50-летний юбилей. В Петербурге торжество закрепили двумя концертами, но поклонникам настолько все понравилось, что программу решили повторить. И вот 8 октября в БКЗ «Октябрьский» 51-летняя группа еще раз отметит 50 лет (6+).

Сейчас в составе «Машины» три человека — собственно, сам Андрей Макаревич, Александр Кутиков на басу и вокале, Валерий Ефремов на барабанах. Команда, которая вместе уже чуть более 40 лет.

Что до программы, то, как и в прошлом году, со сцены прозвучат все самые знаковые композиции: «Однажды мир прогнётся под нас», «Поворот», «Пока горит свеча», «Костер», «Марионетки» — да все и не упомнишь, настолько их много.



Петербургский концерт станет отправной точкой для гастрольного тура «Машины времени» — у музыкантов скопилось с десяток городов, которым они должны концерты, перенесенные из-за коронавируса. Остается надеяться, что со второго раза получится и отмен больше не будет.



Начало концерта в 19.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

