Приговор экс-президенту Украины Януковичу вступил в силу. Прокуратура будет требовать от России его выдачи

Прокуратура Украины сообщает о том, что приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу 2 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Прокуратура уже заявила о том, что будет обращаться к российским властям с требованием о выдаче экс-президента для отбывания наказания.



Янукович был заочно признан виновным в госизмене 24 января 2019 года районным судом Киева. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. Сторона обвинения вменяла ему также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, но суд не нашел этому подтверждения.

