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02.10.2020 17:28
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Приговор экс-президенту Украины Януковичу вступил в силу. Прокуратура будет требовать от России его выдачи

Прокуратура Украины сообщает о том, что приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу 2 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Прокуратура уже заявила о том, что будет обращаться к российским властям с требованием о выдаче экс-президента для отбывания наказания.

Янукович был заочно признан виновным в госизмене 24 января 2019 года районным судом Киева. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. Сторона обвинения вменяла ему также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, но суд не нашел этому подтверждения.

После смены власти на Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

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Комментарии (3)

alexpalspb
Как дети малые! При всех огромных минусах, Путин своих не сдает!
Pilat
А вот было бы смешно, если бы взяли и выдали.
Звонит такой управ делами президента Януковичу и спрашивает
-Продлевать будете? Ну тогда оплатите пожалуйста за проживание.
А так как Януковичу платить нечем, золотой батон ведь в киЭве остался, то его выселят.
А раз выселят, то станет он бомж.
Ну а бомжа сам Бог велел на Родину выслать.
Петр Петров
Он лярд бачей отдал за укрывательство, кто его выдаст?!?!
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