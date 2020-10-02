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02.10.2020 17:00
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Реконструкция Приморского шоссе потеснит водителей на неделю. Камчатскую ограничат до конца ноября

На грядущей неделе, с 5 и 6 октября, в Петербурге введут ограничения движения во Фрунзенском и Приморском районах. Связаны они с прокладкой газопровода и реконструкцией дороги.

Как сообщает 2 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 5 октября по 20 ноября из-за работ ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода будет ограничен проезд по Камчатской улице от Расстанной улицы до Касимовской улицы.

А 15 ноября с 00:00 до 6:00 движение в направлении от Расстанной к Касимовсой будет перекрыто.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 6 по 13 октября ограничат проезд по Приморскому шоссе от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина. АО «АБЗ-Дорстрой» реконструирует Приморское шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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