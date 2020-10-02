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02.10.2020 14:08
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Ликвидация ресторатора Пригожина, часть 2. Суд признал незаконным приговор активисту Иванютенко

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Владимиру Иванютенко по делу о незаконном сбыте взрывчатки, которая якобы предназначалась для ресторатора Евгения Пригожина.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, апелляционная инстанция из-за допущенных Невским райсудом процессуальных нарушений отменила приговор Иванютенко.

«Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе», — уточнили в пресс-службе.

В феврале 2020 года судья Александр Максимов приговорил Иванютенко к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения. Он посчитал доказанным, что петербургский активист сбыл огнепроводный шнур и детонаторы подставному покупателю из числа сотрудничающих с органами. Взрывчатка предназначалась для ликвидации ресторатора Евгения Пригожина.

Иванютенко отрицал обвинение. Он настаивал, что стал жертвой грубой полицейской провокации. На разговоры о Пригожине его «подбил» внедренный в оппозиционные круги бывший сотрудник правоохранительных органов Георгий Левин.

Иванютенко задержали в феврале 2019 года. Процесс отличался стремительностью и отменными способностями судьи Максимова. Приговор он написал за 20 минут, а при допросе засекреченного свидетеля с измененным голосом разбирал каждое его слово, хотя никто из слушателей в зале не мог ничего расслышать.

© Фонтанка.Ру

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