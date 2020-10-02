Ликвидация ресторатора Пригожина, часть 2. Суд признал незаконным приговор активисту Иванютенко

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Владимиру Иванютенко по делу о незаконном сбыте взрывчатки, которая якобы предназначалась для ресторатора Евгения Пригожина.



Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, апелляционная инстанция из-за допущенных Невским райсудом процессуальных нарушений отменила приговор Иванютенко.



«Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе», — уточнили в пресс-службе.



В феврале 2020 года судья Александр Максимов приговорил Иванютенко к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения. Он посчитал доказанным, что петербургский активист сбыл огнепроводный шнур и детонаторы подставному покупателю из числа сотрудничающих с органами. Взрывчатка предназначалась для ликвидации ресторатора Евгения Пригожина.

