Автомобиль влетел между бетонными блоками разделителя на «Сортавале»
Легковая машина застряла в разделительном ограждении федеральной трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Очевидцы бросились на помощь.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 2 октября на 53-м километре автодороги А-121 «Сортавала», после комплекса «Игора Драйв», легковой автомобиль залетел между параллельными бетонными блоками, которые разделяют встречные потоки транспорта.
На кадрах с места ДТП видно, что машина оказалась на боку и задымилась. Другие участники движения стали останавливаться, чтобы помочь людям выбраться из дымящегося автомобиля.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о ДТП с участием легкового автомобиля на 53-м километре «Сортавалы» в направлении области поступила около 12:35. На место направлены сотрудники обслуживающей подрядной организации.
По предварительным данным, в ДТП есть одна пострадавшая. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из двух.