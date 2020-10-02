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02.10.2020 13:48
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Автомобиль влетел между бетонными блоками разделителя на «Сортавале»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13885236" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Легковая машина застряла в разделительном ограждении федеральной трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Очевидцы бросились на помощь.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 2 октября на 53-м километре автодороги А-121 «Сортавала», после комплекса «Игора Драйв», легковой автомобиль залетел между параллельными бетонными блоками, которые разделяют встречные потоки транспорта.

На кадрах с места ДТП видно, что машина оказалась на боку и задымилась. Другие участники движения стали останавливаться, чтобы помочь людям выбраться из дымящегося автомобиля.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13885236" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о ДТП с участием легкового автомобиля на 53-м километре «Сортавалы» в направлении области поступила около 12:35. На место направлены сотрудники обслуживающей подрядной организации.

По предварительным данным, в ДТП есть одна пострадавшая. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из двух.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13885236" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13885236" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

***_555
А не было бы разделителя - пострадавший мог бы стать убийцей.
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