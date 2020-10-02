Автомобиль влетел между бетонными блоками разделителя на «Сортавале»

Легковая машина застряла в разделительном ограждении федеральной трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Очевидцы бросились на помощь.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 2 октября на 53-м километре автодороги А-121 «Сортавала», после комплекса «Игора Драйв», легковой автомобиль залетел между параллельными бетонными блоками, которые разделяют встречные потоки транспорта.

На кадрах с места ДТП видно, что машина оказалась на боку и задымилась. Другие участники движения стали останавливаться, чтобы помочь людям выбраться из дымящегося автомобиля.