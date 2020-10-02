В текущем году ВКС России отследили более 60 пусков баллистических ракет

В текущем году Воздушно-космические силы (ВКС) России вафиксировали и отследили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет сообщает ТАСС со ссылкой на интервью газете "Красная звезда" командующего 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенанта Андрея Вышинского.



"Боевые расчеты Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения. Специалистами Главного центра разведки космической обстановки взято на сопровождение (включено в учет) более 1500 новых космических объектов, выявлено более 250 маневров иностранных космических аппаратов и 14 опасных сближений отечественных спутников с другими космическими объектами", - сказал он.