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02.10.2020 00:38
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В текущем году ВКС России отследили более 60 пусков баллистических ракет

В текущем году Воздушно-космические силы (ВКС) России вафиксировали и отследили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет сообщает ТАСС со ссылкой на интервью газете "Красная звезда" командующего 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенанта Андрея Вышинского.

"Боевые расчеты Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения. Специалистами Главного центра разведки космической обстановки взято на сопровождение (включено в учет) более 1500 новых космических объектов, выявлено более 250 маневров иностранных космических аппаратов и 14 опасных сближений отечественных спутников с другими космическими объектами", - сказал он.

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Комментарии (1)

Бонвиван
Следует помнить: каждый пуск баллистической ракеты - повод для неконтролируемого начала 3-й мировой.
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