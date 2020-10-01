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01.10.2020 19:02
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Полиция в Колпино ищет женщину в «шапке-блине», обокравшую сотрудницу Крестов на полмиллиона

Колпинская полиция разыскивает представительницу кочевого народа, которая стащила у сотрудницы изолятора «Кресты» зарплатную карту. Ориентировки, по данным «Фонтанки», разлетелись по отделам 1 октября.

Заметная пластиковая карточка с изображением СИЗО попала в руки «гадалки» вместе с кожаным кошельком синего цвета. Через некоторое время после кражи со счёта владелицы были сняты 450 тысяч рублей.

Подозреваемую описывают как женщину 40 лет, ростом 170 сантиметров. Одета она была в чёрный сарафан и чёрные легинсы, обута в чёрные туфли, в руках держала чёрную сумку, а голову ее венчала чёрная «шапка-блин с козырьком», лицо закрывала чёрная маска.

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
Когда же большинство поймет, что весь этот безнал прямой путь к потере денег. На этом фоне старые "добрые" кража налички просто мелкий пшик.
enigma111
А как же суточный лимит? а пин-код на карте нацарапан был? А заблокировать?
Wuhan Proletarian
Два варианта:
1) Пин-код был написан на карте
2) Карту украли вместе с телефоном
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