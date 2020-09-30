«Якобы мы бьем своих детей». К главреду газеты «МК в Питере» пришли органы опеки и полиция
К главному редактору газеты «Московский комсомолец в Питере» Максиму Кузахметову домой пришли сотрудники опеки и полиция, которым якобы поступило сообщение, что журналист бьет своих детей. Об этом Кузахметов 1 октября сообщил в Facebook. Он предположил, что визит — это месть по политическим мотивам.
«Только что к нам домой приходили из органов опеки и полиции. К ним якобы поступило сообщение (не знают, от кого), что мы бьём наших детей. Пришли впятером! Две женщины-полицейские, остальные — опека. Одного из мужчин (Михаил Пашенев) я помню по его визиту в прошлом году. По аналогичному поводу. Только тогда «сигнал» прозвучал в газетке, которую выпускал местный представитель партии жуликов и воров Смакотин. И в тот раз нашей реальной «виной» было участие в муниципальных выборах от партии «Яблоко». Разумеется, никакого «конструктивного» диалога у нас не получилось. Сказал им всё, что думаю о них», — написал Кузахметов.
Он добавил, что визитеры «пошли по соседям». Он связывает приход органов опеки и полиции со своей личной позицией и отношением к партии «Единая Россия». И предположил, что это в лучшем случае может быть местью главы округа «Екатерингофский» Олега Смакотина, которого Кузахметов открыто называет «преступником, захватившим власть в муниципалитете при помощи подделки бюллетеней». «В худшем — следующий визит будет с обыском и участием людей с оружием и в масках», — резюмировал он.
Напомним, в прошлом году Кузахметов выдвигался в депутаты округа «Екатерингофский» от «Яблока». В последний раз аналогичный визит журналисту нанесли в августе 2019 года, за 10 дней до выборов. Перед этим в муниципальной газете появилась публикация безымянного автора «Помогите! Мой папа — оппозиционер», в которой утверждалось, что Кузахметов якобы пользуется своими детьми как «живым щитом». Подом стал приход кандидата в избирательную комиссию с ребенком в коляске.
Под Михаилом Пашеневым Кузахметов, скорее всего, имел в виду Михаила Пашиничева, который ранее возглавлял отдел опеки и попечительства в муниципалитете. На сайте «Екатерингофского» указано, что в настоящее время и.о. главы отдела является Наталья Кузнецова.