К главному редактору газеты «Московский комсомолец в Питере» Максиму Кузахметову домой пришли сотрудники опеки и полиция, которым якобы поступило сообщение, что журналист бьет своих детей. Об этом Кузахметов 1 октября сообщил в Facebook. Он предположил, что визит — это месть по политическим мотивам.



«Только что к нам домой приходили из органов опеки и полиции. К ним якобы поступило сообщение (не знают, от кого), что мы бьём наших детей. Пришли впятером! Две женщины-полицейские, остальные — опека. Одного из мужчин (Михаил Пашенев) я помню по его визиту в прошлом году. По аналогичному поводу. Только тогда «сигнал» прозвучал в газетке, которую выпускал местный представитель партии жуликов и воров Смакотин. И в тот раз нашей реальной «виной» было участие в муниципальных выборах от партии «Яблоко». Разумеется, никакого «конструктивного» диалога у нас не получилось. Сказал им всё, что думаю о них», — написал Кузахметов.