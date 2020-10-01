Октябрь Санкт-Петербург встречает бабьим летом: погоду у нас по-прежнему определяет обширный антициклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 15-17 градусов.
Это нетипичная погода для начала октября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в нашем городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура за сутки колеблется между 3 и 13 градусами. Самое холодное 1 октября было в 1968 году, дневной минимум составил минус 4, а самое тёплое – в 2000 году, плюс 19 градусов, напоминает «Яндекс».
2 и 3 октября будет примерно так же, как сегодня, ночами даже чуть теплее.