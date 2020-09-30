В Москве за сутки умерли 24 пациента с COVID-19

Количество клетальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки 30 сентября на 24, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.



"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 254 человека с коронавирусом.