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30.09.2020 23:19
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В Москве за сутки умерли 24 пациента с COVID-19

Количество клетальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки 30 сентября на 24, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 254 человека с коронавирусом.

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