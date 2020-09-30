Карта «Мир» + «Перекресток»: до 20% вернется кэшбэком

5 процентов в магазине и 20 процентов в онлайн-сервисе вернутся на карту при соблюдении несложных правил:

Кэшбэк вернется не раньше, чем через три дня, причем не баллами, а живыми рублями на ту карту «Мир», с которой была оплачена покупка. В месяц таким образом можно получить не более тысячи рублей при покупке через онлайн-сервис «Перекрёсток.Быстро», и не более пятисот рублей — про покупке в магазине.



Если у вас остались вопросы, то подробности можно узнать здесь.



«Оплата покупок в супермаркетах — самая популярная безналичная категория в России, поэтому увеличение числа выгодных предложений с крупными ритейлерами — один из приоритетов для нас. Мы рады, что теперь наши проекты с «Перекрестком» распространяются не только на супермаркеты, но и на технологичные сервисы доставки еды», — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».



Новости компаний

