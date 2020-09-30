Карта «Мир» + «Перекресток»: до 20% вернется кэшбэком
Платежная система «Мир», которая регулярно готовит для россиян интересные предложения, вновь представляет возможность сэкономить на повседневных тратах, а именно на покупках в торговой сети «Перекрёсток».
Покупатели магазинов сети и пользователи мобильного сервиса «Перекрёсток.Быстро» могут получить получить часть суммы, потраченной с карты «Мир», кэшбэком.
5 процентов в магазине и 20 процентов в онлайн-сервисе вернутся на карту при соблюдении несложных правил:
- покупку надо совершить с 21 сентября до 13 декабря 2020 года в любом супермаркете сети «Перекресток или онлайн-сервисе «Перекрёсток.Быстро»;
- оплатить ее с помощью карты «Мир»;
- карту предварительно зарегистрировать на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;
Кэшбэк вернется не раньше, чем через три дня, причем не баллами, а живыми рублями на ту карту «Мир», с которой была оплачена покупка. В месяц таким образом можно получить не более тысячи рублей при покупке через онлайн-сервис «Перекрёсток.Быстро», и не более пятисот рублей — про покупке в магазине.
Если у вас остались вопросы, то подробности можно узнать здесь.
«Оплата покупок в супермаркетах — самая популярная безналичная категория в России, поэтому увеличение числа выгодных предложений с крупными ритейлерами — один из приоритетов для нас. Мы рады, что теперь наши проекты с «Перекрестком» распространяются не только на супермаркеты, но и на технологичные сервисы доставки еды», — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».
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