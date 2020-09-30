Парижанка Анна получила квартиру и нашла в подвале чемодан с 500 000 евро
Разбираясь с имуществом матери, жительница Парижа обнаружила «клад». Но вряд ли он ей достанется.
Как сообщает 30 сентября РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien, 55-летняя Анна получила в наследство квартиру в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля и решила её продать. В августе она наняла риелторов, чтобы запустить процесс, и возник вопрос о подвале, примыкающем к квартире. Подвал числился среди унаследованной недвижимости, но был занят другим человеком и закрыт на цепь.
Анна оставила записку «неделикатному постояльцу» и ждала месяц. Он так и не откликнулся, и 28 сентября женщина вызвала слесаря, чтобы вскрыть дверь. Когда помещение стали обследовать, в нём нашли чемодан, набитый купюрами по 10, 50 и 100 евро — в общей сложности более 500 тысяч.
Вероятно, клад имеет криминальную историю и Анна вряд ли получит деньги. Полиция уже передала их сотрудникам из отдела финансовых расследований, которые занимаются преступлениями, связанными с отмыванием денег. Они будут выяснять происхождение чемодана и устанавливать его владельцев.