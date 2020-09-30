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30.09.2020 12:34
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Петербуржец решил найти канадскую машину, оставленную другу 12 лет назад. Друг уже умер, и его родные поссорились

Полиция Санкт-Петербурга разбирается с пропажей автомобиля. «Фонтанке» стали известны некоторые хитросплетения этой истории.

29 сентября в дежурную часть Кировского района обратился 50-летний петербуржец, у которого пропала белая Honda Civic лохматого 1997 года выпуска, с просьбой найти её и вернуть. Машину он не видел 12 лет, и за это время произошло многое. Вот его рассказ.

В 2008 году заявитель привёз эту «Хонду» из Канады (номера на ней канадские) и поставил в гараж своего друга на Рейсовой улице. А потом снова уехал в Канаду. 1 сентября 2020 года он смог вернуться в Петербург и узнал, что друг умер прошлым летом. Позвонил сестре друга. Она рассказала, что после смерти брата вместе с его женой вскрыла гараж, «Хонда» была внутри. Там, в гараже, женщины поругались, сестра ушла, и с тех пор, по её словам, с невесткой не общается и где машина — не в курсе. Заявитель связался с женой друга. Та сказала, что вообще не видела «Хонду» и ничего не знает о её существовании.

Найти автомобиль полицейские пока не смогли. Они выяснили, что гараж находится на территории, обслуживаемой УМВД по Московскому району, и передали информацию коллегам.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Видать в хонде что лежало эти долгие года. Например кокаин, или миллион долларов. Инче зачем ему эта древняя нерастаможеная ржавая халабуда?
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