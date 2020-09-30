ИГИЛ разгромлен, 865 главарей ликвидировано. Шойгу подвел итоги пяти лет присутствия России в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги пятилетнего присутствия России в Сирии. Интервью 30 сентября опубликовано в газете «Красная звезда».



По словам главы Минобороны, в арабской республике окончательно разгромлена запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ.



«Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон», — рассказал Шойгу.

Он отметил, что сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны.

