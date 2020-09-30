ИГИЛ разгромлен, 865 главарей ликвидировано. Шойгу подвел итоги пяти лет присутствия России в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги пятилетнего присутствия России в Сирии. Интервью 30 сентября опубликовано в газете «Красная звезда».
По словам главы Минобороны, в арабской республике окончательно разгромлена запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ.
«Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон», — рассказал Шойгу.
Он отметил, что сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны.
По его словам, в результате ударов ВКС России было уничтожено более 133 тысяч объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысячи боевиков (4,5 тыс. из них - из России и стран СНГ).