Испытания проходили в национальном парке в Озерном крае, тестировал ранец лично основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг. Со дна долины до условного «места происшествия» он добрался за 90 секунд, пешком путь бы занял около 25 минут.

«Мы думаем, что эта технология позволит нашей команде добираться до некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчит страдания пациента, а порой и спасёт ему жизнь», — заявил директор по операциям GNAAS Энди Моусон.



Несмотря на успешность испытания, парамедики не смогут использовать подобные ранцы в ближайшее время. Опытная модель Gravity может провести в воздухе от 5 до 10 минут, а также требует хорошей физической подготовки и специальных навыков. Кроме того, подобная техника обойдется недешево — один ранец недавно продали за 438 тысяч долларов. Хотя это и гораздо дешевле вертолета, который и надеются заменить новой технологией при полетах на небольшие расстояния.

