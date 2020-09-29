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29.09.2020 22:54
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«Фура заблудилась». Неуклюжий большегруз притер троллейбус и собрал пробку на Невском проспекте

Крупногабаритного участника дорожного движения заметили горожане в центре Петербурга. Он не только выбрал неподходящую для вечерней поездки магистраль, но также устроил аварию и собрал пробку.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По снимкам видно, что большегруз притер троллейбус в районе одного из самых напряженных участков Невского проспекта — у площади Восстания. Сервис «Яндекс.Пробки» в одиннадцать вечера фиксирует в районе аварии транспортный затор, длина которого превышает полкилометра.

В комментариях к записи участники группы пишут: «Фура заблудилась, что ли? Совсем уже оборзели по Невскому ездить». Некоторые из них предположили, что у водителя большегруза есть соответствующее разрешение.

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся еще не поступала.

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Комментарии (1)

sektor7
Приезжая лимита совсем охренела
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