Крупногабаритного участника дорожного движения заметили горожане в центре Петербурга. Он не только выбрал неподходящую для вечерней поездки магистраль, но также устроил аварию и собрал пробку.

Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По снимкам видно, что большегруз притер троллейбус в районе одного из самых напряженных участков Невского проспекта — у площади Восстания. Сервис «Яндекс.Пробки» в одиннадцать вечера фиксирует в районе аварии транспортный затор, длина которого превышает полкилометра.

В комментариях к записи участники группы пишут: «Фура заблудилась, что ли? Совсем уже оборзели по Невскому ездить». Некоторые из них предположили, что у водителя большегруза есть соответствующее разрешение.



В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся еще не поступала.