Две легковушки столкнулись на юге Петербурга. Звук от удара донесся до жителей соседних домов
Жесткое ДТП с участием двух легковых машин произошло вечером 29 сентября в Московском районе Петербурга. Звук от удара раздался настолько громко, что его услышали жители соседних домов.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария случилась на перекрестке улиц Ленсовета и Юрия Гагарина. Произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Hyundai. Последний перевернулся на крышу.
Судя по опубликованным фотографиям, на месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи, а также спасатели. Впечатлениями от ДТП в Сети поделились очевидцы, которые рассказали, что слышали громкий звук.
«Ах вот что так бабахнуло», — написала в группе Светлана. «Я с другой стороны дома слышал удар. Жесть», — добавил свидетель происшествия Юрий. О пострадавших очевидцам ничего не известно.
В отдел пропаганды УГИБДД по городу и области информация о случившемся не поступала.