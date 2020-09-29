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29.09.2020 19:16
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Две легковушки столкнулись на юге Петербурга. Звук от удара донесся до жителей соседних домов

Жесткое ДТП с участием двух легковых машин произошло вечером 29 сентября в Московском районе Петербурга. Звук от удара раздался настолько громко, что его услышали жители соседних домов.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария случилась на перекрестке улиц Ленсовета и Юрия Гагарина. Произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Hyundai. Последний перевернулся на крышу.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Судя по опубликованным фотографиям, на месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи, а также спасатели. Впечатлениями от ДТП в Сети поделились очевидцы, которые рассказали, что слышали громкий звук.

«Ах вот что так бабахнуло», — написала в группе Светлана. «Я с другой стороны дома слышал удар. Жесть», — добавил свидетель происшествия Юрий. О пострадавших очевидцам ничего не известно.

В отдел пропаганды УГИБДД по городу и области информация о случившемся не поступала.

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Комментарии (3)

sektor7
Повсеместно идет флешмоб проскачу на красный.
260868031
Когда уже скорость в этом городе снизят до положенных 60-ти....
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