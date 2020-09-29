Первое и второе места поделили Екатерина Пильникова (ее пятиметровый Чайковский может быть выполнен в черной бронзе, фигура композитора чуть наклонена в движении, под мышкой — нотная папка) и коллектив авторов — Виктор Гаврилов, Виталий Чернышёв и Олеся Тукач. Их необычное воплощение образа «исчезающего» композитора, складывающееся из металлических пластин высотой в 4 метра и длиной 25 метров, пользовалось особой симпатией публики.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, памятник будет установлен за счёт спонсорских средств — Фонда Валерия Гергиева, но при участии города.

Гергиев выразил надежду, что воплощение найдут обе работы — если не в Петербурге, то в Москве или другом городе России. Окончательный выбор — за артистической средой: маэстро намерен спросить, в частности, мнение Дениса Мацуева и других знаменитостей — не только музыкантов.



«Мы вернёмся к этому», — ответил Гергиев на уточняющий вопрос «Фонтанки».



Установить памятник композитору планировалось на площади перед Концертным залом Мариинского театра ещё к круглой дате — 7 мая исполнилось 180 лет со дня рождения классика. Но в дело вмешался коронавирус.



24 апреля комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал проект постановления, которое отменило сроки проведения конкурса на памятник.



Напомним, всего в конкурсе приняли участие свыше 90 проектов. В состав жюри вошли художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, члены правительства Санкт-Петербурга, представители профессиональных творческих сообществ и иностранные эксперты.

