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29.09.2020 17:58
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Жюри не смогло выбрать из двух Чайковских. В Петербурге назвали победителей конкурса на памятник композитору

В Концертном зале Мариинского театра 29 сентября назвали победителей конкурса эскизных проектов памятника Чайковскому. Их оказалось двое.

Первое и второе места поделили Екатерина Пильникова (ее пятиметровый Чайковский может быть выполнен в черной бронзе, фигура композитора чуть наклонена в движении, под мышкой — нотная папка) и коллектив авторов — Виктор Гаврилов, Виталий Чернышёв и Олеся Тукач. Их необычное воплощение образа «исчезающего» композитора, складывающееся из металлических пластин высотой в 4 метра и длиной 25 метров, пользовалось особой симпатией публики.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, памятник будет установлен за счёт спонсорских средств — Фонда Валерия Гергиева, но при участии города.

проект Екатерины Пильниковой
проект Екатерины ПильниковойФото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
Проект&nbsp;коллектива авторов — Виктор Гаврилов, Виталий Чернышёв и Олеся Тукач
Проект коллектива авторов — Виктор Гаврилов, Виталий Чернышёв и Олеся ТукачФото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Гергиев выразил надежду, что воплощение найдут обе работы — если не в Петербурге, то в Москве или другом городе России. Окончательный выбор — за артистической средой: маэстро намерен спросить, в частности, мнение Дениса Мацуева и других знаменитостей — не только музыкантов.

«Мы вернёмся к этому», — ответил Гергиев на уточняющий вопрос «Фонтанки».

Установить памятник композитору планировалось на площади перед Концертным залом Мариинского театра ещё к круглой дате — 7 мая исполнилось 180 лет со дня рождения классика. Но в дело вмешался коронавирус.

24 апреля комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал проект постановления, которое отменило сроки проведения конкурса на памятник.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие свыше 90 проектов. В состав жюри вошли художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, члены правительства Санкт-Петербурга, представители профессиональных творческих сообществ и иностранные эксперты.

Выставка всех проектов, участвовавших в конкурсе, проходила в фойе Концертного зала с 17 по 23 декабря прошлого года. Глава КГА Владимир Григорьев заявил, что дополнительного градостроительного оформления потребует и сама площадь перед Концертным залом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

victor_k
Оба монумента не достойны ни Чайковского, ни Петербурга.
Один сразу получит прозвище "Библиотекарь", а второй - "Металлический завод".

Поставили бы лучше копию московского памятника работы Веры Мухиной - современные скульпторы, по-видимому, все профнепригодны.
262162761
Думаю, струсят, поставят традиционный памятник. Он тоже хороший. Но памятник из пластин правильно формирует площадь, свежий и демократичный. И странно, почему спрашивать нужно Мацуева? А если памятник генералу, нужно подключать к созданию памятника военных? Всё-таки это профессиональный вопрос, нужно мнение скульпторов и градостроителей
grannie
Из пластин реально крут
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