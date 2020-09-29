КАД на развязке с ЗСД сузят до ноября, чтобы покрасить металлоконструкции
На развязке кольцевой автодороги Петербурга и Западного скоростного диаметра до начала ноября будут перекрывать по полосе на внешнем и внутреннем кольце. Ограничения вводятся, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие металлоконструкций пролётных строений ЗСД.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 30 сентября по 5 ноября на 131-м километре внешнего кольца КАД и 9-м километре внутреннего будут попеременно полностью перекрывать по одной полосе движения, а по оставшейся для проезда ограничат скорость до 50 км/ч. Работы будут проходить в три этапа:
- с 30 сентября по 7 октября — перекрытие первой полосы внешнего кольца;
- с 8 по 20 октября — одновременное перекрытие вторых полос на внутреннем и внешнем кольце;
- с 21 октября по 5 ноября — перекрытие первой полосы внутреннего кольца.
Работы по заказу ООО «Магистраль Северной столицы» выполнит ООО «БАРС», подрядчиком выступает ООО «ОСА — Север». Они будут вестись круглосуточно, в две смены.