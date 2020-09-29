На развязке кольцевой автодороги Петербурга и Западного скоростного диаметра до начала ноября будут перекрывать по полосе на внешнем и внутреннем кольце. Ограничения вводятся, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие металлоконструкций пролётных строений ЗСД.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 30 сентября по 5 ноября на 131-м километре внешнего кольца КАД и 9-м километре внутреннего будут попеременно полностью перекрывать по одной полосе движения, а по оставшейся для проезда ограничат скорость до 50 км/ч. Работы будут проходить в три этапа: