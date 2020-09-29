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29.09.2020 17:21
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КАД на развязке с ЗСД сузят до ноября, чтобы покрасить металлоконструкции

На развязке кольцевой автодороги Петербурга и Западного скоростного диаметра до начала ноября будут перекрывать по полосе на внешнем и внутреннем кольце. Ограничения вводятся, чтобы восстановить лакокрасочное покрытие металлоконструкций пролётных строений ЗСД.

Как сообщает 29 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 30 сентября по 5 ноября на 131-м километре внешнего кольца КАД и 9-м километре внутреннего будут попеременно полностью перекрывать по одной полосе движения, а по оставшейся для проезда ограничат скорость до 50 км/ч. Работы будут проходить в три этапа:

  • с 30 сентября по 7 октября — перекрытие первой полосы внешнего кольца;
  • с 8 по 20 октября — одновременное перекрытие вторых полос на внутреннем и внешнем кольце;
  • с 21 октября по 5 ноября — перекрытие первой полосы внутреннего кольца.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы по заказу ООО «Магистраль Северной столицы» выполнит ООО «БАРС», подрядчиком выступает ООО «ОСА — Север». Они будут вестись круглосуточно, в две смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

paha
Не надо ничего красить! Нам фсе нравицца! Ну пажалуста!
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