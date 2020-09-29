Комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел очередной рейд против незаконной торговли. Как сообщили в ведомстве, 29 сентября было освобождено 5 помещений нежилого фонда, принадлежащих городу, в Центральном, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.



Из здания — памятника федерального значения «Дом, в котором жил и умер композитор Н.А. Римский-Корсаков» на Загородном проспекте, 28а, выселили продавцов одежды. Сотрудники ведомства обнаружили там незаконные магазин и офис. Помещение несогласованно перестроено: демонтированы перегородки, заложен проем и установлен санузел. Договор на аренду с ООО «Загородный-28» расторгли в конце прошлого года, теперь компания должна городу 4 млн рублей.