ККИ провёл новый рейд против незаконной торговли. Из дома, где жил Римский-Корсаков, выгнали продавцов одежды
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел очередной рейд против незаконной торговли. Как сообщили в ведомстве, 29 сентября было освобождено 5 помещений нежилого фонда, принадлежащих городу, в Центральном, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.
Из здания — памятника федерального значения «Дом, в котором жил и умер композитор Н.А. Римский-Корсаков» на Загородном проспекте, 28а, выселили продавцов одежды. Сотрудники ведомства обнаружили там незаконные магазин и офис. Помещение несогласованно перестроено: демонтированы перегородки, заложен проем и установлен санузел. Договор на аренду с ООО «Загородный-28» расторгли в конце прошлого года, теперь компания должна городу 4 млн рублей.
На Косыгина, 27, корпус 1, прикрыли магазины непродовольственных товаров, ломбард, ателье, мастерские и парикмахерскую. Занимавшее ранее помещения ООО «Норд Строй Сервис» уже не существует, в комнатах нелегально работали индивидуальные предприниматели.
Кафе, гостиницу и салон красоты представители Смольного увидели на проспекте Ударников, 22, корпус 1. Предприниматель должен был освободить помещения в конце 2019-го.
Автошкола «Перекресток» с конца прошлого года не продлила договор на аренду 200 кв. метров на Загребском бульваре, 19, корпус 1. А ООО ФСК «Фортиус» без необходимых документов размещало точку общественного питания в части городского помещения на проспекте Обуховской обороны, 39а.