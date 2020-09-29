После звонка якобы из государственного профилактория жительница Васильевского острова позволила себя обмануть и купила различных БАДов почти на 100 тысяч рублей. В третий раз она сперва позвонила в полицию.

О задержании мошенника 29 сентября сообщает ГУ МВД региона. 82-летняя пенсионерка первый раз обратилась к сотрудникам 24 сентября, через два дня после того, как ей звонили из профилактория. В тот же день в два часа дня к ней домой на Железноводскую улицу пришел молодой человек и предложил таблетки. Позже выяснилось, что женщина заплатила 14 тысяч рублей за порошок клубней перуанского клоповника, который якобы повышает потенцию.