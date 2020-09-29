После покупки порошка для потенции и «Сибирской лиственницы» пенсионерка не поддалась на предложение купить Garlic. Задержанному ищут эпизоды
После звонка якобы из государственного профилактория жительница Васильевского острова позволила себя обмануть и купила различных БАДов почти на 100 тысяч рублей. В третий раз она сперва позвонила в полицию.
О задержании мошенника 29 сентября сообщает ГУ МВД региона. 82-летняя пенсионерка первый раз обратилась к сотрудникам 24 сентября, через два дня после того, как ей звонили из профилактория. В тот же день в два часа дня к ней домой на Железноводскую улицу пришел молодой человек и предложил таблетки. Позже выяснилось, что женщина заплатила 14 тысяч рублей за порошок клубней перуанского клоповника, который якобы повышает потенцию.
24 сентября продавец с БАДами сразу пришел домой, не утруждая себя звонками. Он вынудил пенсионерку купить две пачки «Сибирской лиственницы», за них женщина отдала 84 тысячи. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
28-го ей снова позвонили. Голос в трубке предлагал чудодейственный Garlic — в переводе с английского чеснок, всего за 148 тысяч. Снова обмануть себя пенсионерка не дала и позвонила в полицию. Договорившись с сотрудниками, женщина назначила встречу мошеннику на 9 часов вечера.
32-летнего жителя Воркуты задержали при передаче таблеток. Сейчас полиция ищет его соучастников и проверяет на причастность к другим эпизодам.
Вынудили купить лекарства и мошенники в Купчино. Голос в трубке представился специалистом из Центра Алмазова. За БАДы было заплачено 60 тысяч. Возбуждено уголовное дело.