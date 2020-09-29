В Петербурге доставка посылок от малого бизнеса подешевела в два раза
Теперь в пределах нашего города небольшую посылку компания DPD доставляет до своего пункта выдачи за 150 рублей, а отправление до 75 см в трех измерениях — по цене от 230 рублей.*
Новые клиенты DPD — микробизнесмены и самозанятые петербуржцы — имеют возможность отправить свои товары по цене в два раза ниже обычной до конца октября.
Доставка осуществляется в течение одного рабочего дня. Посылку могут донести прямо до двери адресата. С ноября DPD планирует снизить стоимость услуги и в других населенных пунктах страны.
Если заказ отправляется из Петербурга в другой город России, цена доставки DPD — от 200 рублей. Такие расценки действуют на посылки до 60 см в трех измерениях.* Заказ можно оформить через сайт или контактный центр DPD, затем принести посылку в ближайший пункт приема и выдачи.
— За время пандемии мы увидели потребность самозанятых и микробизнесменов в отправлении небольших посылок. И мы хотим вместе с предпринимателями Санкт-Петербурга расширять географию их бизнеса, — говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. — Для продвижения товаров местного производства по стране у нас есть все необходимое: широкая сеть пунктов выдачи заказов в России — более 3 500 точек, быстрая доставка на пункт выдачи или прямо к двери. И цена доставки теперь не будет обременительной для клиента.
DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. DPD в России входит в состав DPD group, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работают подразделения во всех странах ЕАЭС. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 26000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 220 странам мира.
* Цены действительны для самозанятых граждан и микропредпринимателей в Санкт-Петербурге. Точную стоимость доставки можно рассчитать на сайте
Материал подготовлен специально для компании DPD
Фотографии предоставлены пресс-службой компании DPD