В Петербурге доставка посылок от малого бизнеса подешевела в два раза

Новые клиенты DPD — микробизнесмены и самозанятые петербуржцы — имеют возможность отправить свои товары по цене в два раза ниже обычной до конца октября.



Доставка осуществляется в течение одного рабочего дня. Посылку могут донести прямо до двери адресата. С ноября DPD планирует снизить стоимость услуги и в других населенных пунктах страны.



Если заказ отправляется из Петербурга в другой город России, цена доставки DPD — от 200 рублей. Такие расценки действуют на посылки до 60 см в трех измерениях.* Заказ можно оформить через сайт или контактный центр DPD, затем принести посылку в ближайший пункт приема и выдачи.

