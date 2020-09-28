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28.09.2020 17:18
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Школьникам в Гродно посреди протестов выдали форму ОМОНа и муляжи оружия. «Детей приучать к избиению других недопустимо»

Школьников Белоруссии одели в форму ОМОНа и раздали им дубинки, наручники и муляж пистолета. Инцидент произошел в гимназии № 2 города Гродно, пишет 28 сентября «Ребёнок BY».

После публикации в соцсетях фотографий школьников в форме некоторые комментаторы заявили, что такими действиями наносится «моральный вред психике детей», а подобные акции во время протестов в стране недопустимы.

«А с родителями детей согласовали мероприятие? Если нет, стоит родителям для начала обратиться на «тут.бай» и к правоохранителям за помощью в составлении и подаче иска школе. Потребовать снять участвующих в акции педагогов и директора, требовать возмещения морального вреда, нанесенного психике ребенка. Детей приучать к агрессии и избиению других недопустимо. В крайнем случае и невозможности как-то повлиять на школу стоит из нее просто забрать детей», — комментируют публикацию сайта «Ребёнок BY».

С другой стороны баррикад из комментариев отметили, что такие мероприятия проводились давно и ничего вызывающего в этом нет.

«Еще несколько лет назад к детям приглашали сотрудников МЧС, милиции, ОСВОДа и т. д. Также давали примерять форму, демонстрировали свою амуницию, и детям это очень нравилось. Многие фотографировались. Водили детей на экскурсии в эти организации. Знакомили с разными профессиями. И никто в этом ничего плохого тогда не усматривал. А сегодня все переворачивают с ног на голову», — пишут в Сети.

Директор гимназии Валентина Садовничая заявила журналистам, что дети примерили форму силовиков во время занятия по профориентированию, которое было согласовано с департаментом охраны, но от расширенного комментария отказалась.

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Комментарии (6)

22ilves
Муляжи оружия, потом - тренировки по разгону несогласных и запихиванию в автозаки. Нет предела совершенству!
***_555
Одноклассниц дубинками лупили?
dedmoroz_5e4d8827384c2
«Ребёнок BY» эти не то напишут)))
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